PSG quer alinhar as estrelas

O PSG recebe o RB Leipzig em posição de vantagem, já que comanda o Grupo A da Champions, mas Pochettino pede máxima concentração ao plantel. Sem Neymar nem Paredes (lesionados) e com Icardi em dúvida devido a problemas pessoais, o técnico dos parisienses espera que as estrelas Messi e Mbappé estejam alinhadas num jogo em que "só a vitória interessa".

"Tal como o Leipzig, precisamos de ganhar. A nossa equipa vai melhorar com o tempo. Messi? É um jogador brilhante. Está perfeitamente adaptado. Estamos muito satisfeitos e ele também por estar em Paris. Esperamos que tudo corra naturalmente, que esteja na forma que ele quer, que nós esperamos. Com o Leipzig será importante ao lado de Mbappé", garantiu Pochettino, que deve lançar Nuno Mendes a titular. De resto, o argentino abordou ainda o grande objetivo do PSG de conquistar a Champions: "Há que ter calma. Vejam o Sir Alex Ferguson. Nos primeiros tempos no United não venceu títulos e depois esteve lá a ganhar durante 25 anos..."

No Leipzig, André Silva não deve ser opção inicial para Jesse Marsch, que mostra cautelas na visita a Paris. "Precisamos de estar perfeitos a nível defensivo. O ataque do PSG assusta. Só que nós precisamos de pontos. É claro!", vincou o treinador.