PSP atenta a grupos de adeptos para jogos da Champions

A Polícia de Segurança Pública (PSP) assumiu estar preparada para garantir todas as condições de segurança na ‘final 8’ da Liga dos Campeões, em Lisboa, mesmo sabendo que a prova se vai realizar em condições especiais, devido à ausência de público nas bancadas por causa da pandemia de Covid-19. Por isso, as autoridades vão prestar especial atenção a possíveis ajuntamentos de adeptos em locais que transmitam os jogos. Em conferência de imprensa, o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Paulo Pereira, evidenciou os principais focos dos agentes. “A operação que está a ser montada visa a ordem pública, a tranquilidade e a segurança dos jogos e de todas as atividades relacionadas com o jogo. Deste modo, os pontos principais desta operação passam pelas unidades hoteleiras, locais de treino, os estádios palcos dos jogos, no seu perímetro exterior e interior, e, por último, a cidade de Lisboa, onde vai haver uma permanente observação de todas as atividades e acompanhamento de adeptos”, frisou.

Relativamente aos jogos, no protocolo da UEFA está assegurado que caso uma equipa tenha 13 jogadores da lista principal de inscritos disponíveis, é obrigada a jogar. No entanto, o Governo português tem o poder de suspender um jogo caso exija o cumprimento de um período de quarentena a um plantel, se aparecerem infetados .

Hoje, Atalanta e PSG abrem os ‘quartos’ e a claque dos franceses assegurou que não vem a Lisboa, nem que irá organizar qualquer tipo de ajuntamento em locais públicos de Paris.