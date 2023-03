PSP de Lisboa deteve dois adeptos belgas por ofensas à integridade física

A PSP deteve dois homens de nacionalidade belga por ofensas à integridade física de polícias, no âmbito do jogo entre Benfica e Club Brugge, da Liga dos Campeões de futebol, informou esta quarta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa.

Segundo aquele comando, de segunda para terça-feira foi necessária uma ação de "reposição da ordem pública na zona do Cais do Sodré", local onde houve altercações com o envolvimento dos adeptos do clube belga, através do arremesso de garrafas de vidro e cadeiras, comportamento que colocou em risco a integridade física das pessoas que se encontravam nas imediações.

Da intervenção, resultou a detenção de dois homens de nacionalidade belga, por ofensas à integridade física de polícias que integravam o dispositivo policial e ainda um polícia ferido, de acordo com a nota da PSP.

Foi ainda apreendido a adeptos belgas diverso material utilizado para dissimulação de identidade (duas balaclavas), para proteção em caso de confronto físico (luvas táticas e um goteira) e artefactos pirotécnicos.

"Os meios policiais em monitorização dos adeptos naquele local, já desde o fim da tarde do dia 06 de março, perante estes comportamentos também dirigidos aos polícias, levaram a cabo uma vaga de dispersão com utilização da força e disparo de três munições de baixa potencialidade letal, com o objetivo de fazer cessar os comportamentos hostis e repor a ordem pública", refere o comunicado da PSP.

Durante o dia de terça-feira, a operação policial prosseguiu com o desencadeamento das ações de controlo, acompanhamento e monitorização dos adeptos de vários locais do centro da cidade até ao estádio, na sua maior parte através das linhas do metro de Lisboa, tendo havido necessidade de uma ação de dispersão na estação de metro do Alto dos Moinhos.

"No policiamento no Estádio da Luz, foi detido um adepto belga, por injúrias e agressão a agente de autoridade e levantados vários autos de notícia por contraordenação por deflagração de artefactos pirotécnicos, por taxa de álcool superior ao permitido e por venda de bilhetes", refere ainda a PSP.

O Benfica confirmou, na terça-feira, o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao golear os belgas do Club Brugge por 5-1, na segunda mão dos 'oitavos', em Lisboa, após o triunfo por 2-0 na Bélgica.