Quarteto volta no Real Madrid para carimbar lugar na decisão

Amanhã realiza-se a outra meia-final, com Manchester City e Real Madrid a tentarem ficar com a derradeira vaga para a final da Champions. O empate (1-1) em Madrid deixa qualquer cenário em aberto para esta 2ª mão, mas a turma espanhola ganhou razões para sorrir nas vésperas do jogo, pois conseguiu recuperar um quarteto importante para a equipa.

Camavinga, que havia sofrido uma ligeira entorse num joelho na vitória frente ao Getafe, conseguiu recuperar e está a postos para o duelo no Ettihad. Já Benzema, Rodrygo e Alaba também regressam após terem falhado o último jogo. Além de saudarem estes regressos, os merengues também não têm muitos motivos de queixa relativamente ao árbitro da 2ª mão, o polaco Szymon Marciniak. Encontraram-no 5 vezes... e perderam apenas um jogo.