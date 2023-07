Queirós e Vianna na Moldávia para defender triunfo na 1ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Diogo Queirós e Fábio Vianna são os jogadores portugueses a entrar hoje em ação na 2.ª mão da 1ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Ao serviço do Farul Cosntanta, figuram como presenças prováveis no onze para a visita aos moldavos do Sheriff, onde tentarão fazer valer a vantagem (1-0) trazida do jogo em casa. A dupla não será a única representante nacional nessa partida: Miguel Nogueira, em estreia nas provas europeias, será o árbitro, assistido por Rui Teixeira e Pedro Almeida, com André Narciso como 4º árbitro e Luís Godinho e Bruno Esteves no VAR.

Henriques não baixa a guarda

O Olimpija Ljbljana de João Henriques entra em ação amanhã, na visita ao Valmiera. Antes da partida para a Letónia, o técnico garantiu que o triunfo (2-1) da 1ª mão não o faz baixar a guarda: “Esperamos um jogo difícil. Eles vão pressionar, jogar num bloco mais alto e fazer por marcar, mas estamos preparados e o foco será vencer”, anteviu aos canais do clube esloveno.