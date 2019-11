Quem já está apurado para os 'oitavos' da Liga dos Campeões e quem já está eliminado

Numa das noites mais emocionantes da Liga dos Campeões, algumas equipas já conseguiram 'carimbar' o passaporte para os oitavos de final. Outras já sabem que têm... guia de marcha.No que diz respeito aos apurados, Juventus, Bayern Munique e Paris Saint-Germain não desfraudaram as expectativas e continuam na prova milionária, eles que são também sérios candidatos a levantarem o troféu no final. Por outro lado, Genk e Galatasaray, ambos com apenas um ponto nos respetivos grupos, dizem adeus à 'Champions' mas ainda podem ir à Liga Europa.- Paris SG (grupo A)- Bayern Munique (grupo B)- Juventus (grupo D)- Galatasaray (grupo A)- Genk (grupo E)