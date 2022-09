Racismo e distúrbios sob investigação da UEFA no Marselha-Frankfurt

A UEFA anunciou esta quarta-feira a abertura de um processo disciplinar contra Marselha e Eintracht Frankfurt por várias infrações, entre elas racismo pelos adeptos alemães, nas bancadas do jogo de terça-feira para a Liga dos Campeões de futebol.

Em comunicado, a UEFA dá conta da abertura de um processo contra ambas as equipas depois da vitória do Eintracht Frankfurt por 1-0 em casa do Marselha, no grupo D, em que se insere o Sporting.

Contra os franceses, as infrações prendem-se sobretudo com a deflagração de objetos pirotécnicos, bem como uma acusação de "distúrbios entre adeptos" e outra por bloqueio de locais de passagem públicos.

Do lado dos germânicos, a acusação que salta à vista prende-se com "comportamento racista", após terem sido divulgadas imagens de adeptos do Frankfurt a executarem a saudação nazi nas bancadas do Vélodrome, além do arremesso de objetos e "atos danosos" contra a propriedade dos franceses.

Antes sequer de a bola rolar, as autoridades já tinham colocado o jogo no grau de risco mais elevado possível, antecipando problemas em torno do estádio, uma semana depois de violentos confrontos em torno do Nice-Colónia, da Liga Conferência Europa.

Após duas jornadas, o Sporting lidera a 'poule' com seis pontos, contra três dos franceses e do Tottenham, que os 'leões' venceram por 2-0 na terça-feira, enquanto os alemães ainda não pontuaram.