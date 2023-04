Rafael Leão dá 'prejuízo' ao AC Milan: era uma vez a bandeirola de canto...

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sai uma bandeirola para a mesa do canto #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/CWcO0iYgH8 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 12, 2023

Rafael Leão tem sido dos jogadores mais em destaque no AC Milan diante do Nápoles , mas nem tudo lhe saiu bem na primeira parte. A determinado momento do jogo, o avançado português assinou uma grande jogada individual, mas falhou na hora de acertar na baliza. Insatisfeito, acabou por descarregar a fúria na bandeirola de canto... a ponto de a destruir por completo.