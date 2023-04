Rafael Leão e dois jogadores do Benfica na equipa da semana da Champions

António Silva e Fredrik Aursnes fazem parte da equipa da semana da Liga dos Campeões. Os dois marcaram no empate a 3-3 do Benfica com o Inter, realizado quarta-feira em Milão. Entre os eleitos está também Rafael Leão, que esteve em grande destaque no empate do Milan com o Nápoles (1-1), que garantiu a passagem às meias-finais da prova.Para as meias-finais estão apurados Manchester City, Real Madrid, Inter Milão e Milan. As duas equipas italianas vai medir forças entre si, sendo o outro duelo entre City e Real.