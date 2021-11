Rafael Leão: «Merecíamos a vitória pelo que fizemos na segunda parte»

Após o empate (1-1) do AC Milan frente ao FC Porto, Rafael Leão não escondeu a sua insatisfação pelo facto de os italianos não terem conquistados os três pontos.





"Saímos deste jogo com um sabor amargo. Foi um jogo com duas partes distintas, mas, pelo que fizemos na segunda parte, merecíamos a vitória. Queríamos pontuar, de preferência com uma vitória, mas este jogo pode relançar a nossa luta pelo segundo lugar e pela chegada à próxima fase. Somos o Milan e temos de pensar positivo", começou por referir à Eleven Sports.O jovem aproveitou ainda para realçar o quão feliz está no AC Milan: "Estou muito contente, tenho um orgulho grande em vestir esta camisola. Tento dar sempre o máximo para ajudar a minha equipa".