Rafael Lopes volta a ser decisivo e coloca Legia na terceira pré-eliminatória da Champions

O português Rafael Lopes voltou esta terça-feira a mostrar-se decisivo nos polacos do Legia, ao apontar o golo da vitória diante do Flora (1-0), no encontro da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Depois de ter sido suplente utilizado para anotar o segundo e crucial tento no jogo da primeira mão (2-1), disputado em Varsóvia, aos 90'+1 minutos, o ponta de lança, de 29 anos, foi, desta vez, titular, juntamente com os compatriotas Josué e André Martins, marcando o único golo à equipa da Estónia, aos 67'.

Na próxima fase, na qual está inserido o Benfica, o Legia vai discutir um lugar nos playoffs com os croatas do Dínamo de Zagreb, enquanto os encarnados terão de superar os russos do Spartak Moscovo, treinados pelo português Rui Vitória.