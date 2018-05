Continuar a ler

Já o marroquino Tahar, antigo jogador de U. Leiria e Benfica, também cumpriu o ramadão quando era futebolista e alinha pela mesma ideia. "Acabou agora a liga e eles ainda têm energias. Se o jogo fosse mais cedo, haveria mais desgaste. Sendo à hora que é [19h45], eles até podem conseguir comer antes. E, no Real Madrid , o Hakimi também deve cumprir o ramadão, embora esse não deva jogar."



Em Kiev, estarão frente a frente dois dos trios de ataque mais goleadores desta época mas, nesta final, há uma questão... religiosa em jogo. Mohamed Salah e Mané, dois dos principais elementos do ataque dos reds, são muçulmanos e iniciaram o período de ramadão no dia 16, o que implica que cheguem à hora do jogo... em jejum.Após uma época extenuante, duas das figuras em quem os fãs do Liverpool mais confiam para fazer a diferença na final cumprem um regime rígido e Recordquis saber se isto afeta os craques. Manuel José e Tahar El Khalej, nomes bem conhecidos dos portugueses acham que não. "Quando treinava o Al Ahly, em 2001, defrontámos o Mamelodi Sundowns na 1ª mão da final da Champions Africana e estávamos no ramadão. O Alcorão diz que em casos importantes da vida das pessoas algumas regras podem ser quebradas. Tinham marcado o jogo para as 18 horas e reuni-me com os jogadores. Todos disseram que não iam comer. Os primeiros dias são decisivos em termos metabólicos mas depois não há quebras físicas. Até tive jogadores que ganharam peso durante o ramadão", contou Manuel José, que orientou ainda o Ittihad e o Persepolis, todos clubes oriundos de países muçulmanos.

Autor: Hugo Neves