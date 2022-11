Rangers fez o pior desempenho da história da Champions

Desta feita, os escoceses superaram os croatas do Dínamo Zagreb que em 2011/12 também perderam todas as rondas e terminaram com diferença de golos negativa de -19. Os checos do Viktoria Plzen, na presente edição da Champions, estiveram perto de 'roubar' o recorde ao Rangers, já que acabaram só com desaires e também com uma diferença de golos de -19.