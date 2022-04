Há uns dias estivemos à conversa com o 'Rapaz Malvado' , YouTuber que se dedica a fazer paródias musicais sobre os grandes eventos futebolísticos. Dos três gigantes do futebol português até à nossa Seleção, o criador de conteúdo está em todas e, desta vez, aceitou o nosso desafio e juntou o encontro de hoje entre Benfica e Liverpool com o. Para ver e ouvir no máximo!