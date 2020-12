Raphaël Guerreiro é o único português na equipa da semana da Liga dos Campeões

Raphaël Guerreiro, do Borussia Dortmund, é o único futebolista português eleito para a equipa da semana da Liga dos Campeões.





Giroud & Neymar spearhead the #UCLfantasy Team of the Week #UCL | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 3, 2020

O português, que marcou na vitória da formação germânica frente à Lazio ajudando a garantir a passagem aos oitavos de final da prova, somou 12 pontos na votação que decorreu no site da UEFA.O guarda-redes do Shakhtar Donest, Trubin, foi o eleito para a baliza; na defesa surgem Scholz (Midtjylland), Romero (Atalanta) e o português Raphaël Guereiro.Chiesa, da Juventus, Kahveci (Basaksehir), o jogador com mais pontos, Payet (Marselha), Lang e De Ketelaere (ambos do Club Brugge) no meio campo; com Neymar (PSG) e Giroud (Chelsea) na frente de ataque.