RB Leipzig-Man. City: É proibido vacilar

Man. City não esconde que o seu objetivo é uma inédita conquista da Champions. Uma ambição, não uma obsessão. Invencível nesta edição da prova [4V e 2E], o conjunto de Pep chega à Alemanha após o inesperado empate com o Nottingham, que o fez ceder a liderança da Premier ao Arsenal. Chega também sem três pesos pesados: De Bruyne, Laporte [ambos com febre] e Stones [lesão na coxa].Guardiola discorda de quem considera que a equipa depende demasiado de Haaland. "Se passarmos o jogo a colocar a bola no Haaland, claro que nos tornamos previsíveis, mas isso não acontece. Como é que pensam que somos a equipa mais concretizadora da Premier [60 golos]? Se julgam que basta vigiar o Haaland... força nisso!", frisa o técnico, que deve manter Rúben e Bernardo no onze. "O Bernardo é tão bom, tão inteligente e tão especial que até a lateral esquerdo já jogou. Não sou estúpido, não vou dizer que é um defesa esquerdo. Mas pode fazer a posição, defende bem no um contra um", diz Pep, um apaixonado pela Champions, prova que arrecadou duas vezes [no Barcelona]: "Adoro-a! Não sei o quão longe iremos. Para já, estamos aqui. Temos andado lá perto [Man. City de Pep caiu na final em 2020/21 e nas semifinais em 2021/22]. Estou com um bom pressentimento..."O intermitente RB Leipzig [1V, 1E e 1D nos últimos três jogos] sonha repetir o percurso de 2019/20, época em que atingiu as meias-finais na Champions. Para já, nos oitavos, tem uma tarefa bicuda. "Vamos defrontar uma das melhores equipas do Mundo, queremos fazê-lo com coragem. Precisamos de manter-nos unidos e aproveitar as oportunidades", advoga Marco Rose, que deve dar a titularidade a André Silva e não conta com os lesionados Diallo e Olmo.Haaland é o homem a anular. "Tem uma mentalidade incrível. Quando vê a baliza, enlouquece! Só quer marcar", frisa o técnico do RB Leipzig, enquanto Forsberg vinca: "Conhecemos bem o Haaland, marca golos de todas as maneiras e feitios. Tentaremos pará-lo!"