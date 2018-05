E vão três Champions de seguida para o Real Madrid. Este sábado, diante do Liverpool, os merengues chegaram à sua 13.ª conquista máxima europeia da história, ao triunfarem em Kiev por 3-1. Gareth Bale, que saltou do banco à hora de jogo, foi a figura da partida, que fica irremediavelmente marcada pelos frangos de Loris Karius.Consulte o direto do jogo