Real Madrid desconfia

O Real Madrid não se fia na vantagem (5-2) trazida de Anfield e, fiel ao seu ADN, promete ir à procura de nova vitória diante do Liverpool, agora no Santiago Bernabéu. "Não vamos fazer contas, não vamos jogar fechados lá atrás. Vamos jogar abertos e apresentar o nosso melhor futebol ofensivo. Temos que fazer bem as duas coisas, defender e atacar, mas pensamos mais em atacar para fazer felizes os nossos adeptos. É isto que queremos", refere Carlo Ancelotti.

O treinador dos merengues mantém total respeito pelo Liverpool. "Eles têm uma grande equipa em termos ofensivos, marcaram sete golos ao Manchester United. Temos que fazer o possível para os conseguir parar", assinala Carlo Ancelotti, que não se esquece do início de jogo desastrado em Anfield [o Real Madrid perdia por 2-0 aos 14 minutos]: "Temos que começar melhor, procurar o equilíbrio entre a defesa e o ataque para não se repetir o que sucedeu nos primeiros 15 minutos da 1ª mão. Não podemos adormecer."

Benzema está recuperado do problema no tornozelo e vai ser titular. Mendy também está apto mas começa no banco, tal como Hazard, com quem Carlo Ancelotti não tem uma relação de proximidade. "É verdade o que Hazard disse, não falamos muito. Muitas vezes é uma questão de personalidade, sentes-te melhor a dialogar com uma pessoa do que com outra. Apesar de não falarmos e de ele não jogar, respeitamo-nos e valorizamo-nos mutuamente. Ele não joga porque há muita competência. No lugar dele vem atuando o Vinícius, que nos tem dado bastante. O Vinícius tem de focar-se no jogo, o que acaba por ser complicado, pois passa os 90 minutos a levar patadas e a ser provocado. Os árbitros têm de tratá-lo como tratam os outros", explica o técnico dos blancos, confirmando o restabelecimento de Benzema: "O Karim está bem, vejo-o motivado para o Liverpool!"

O alerta de Rüdiger

O central do Real Madrid avisa que a eliminatória não está ainda decidida. "Temos que jogar melhor do que em Anfield, não podemos entrar a dormir pois sabemos aquilo que ocorreu em Inglaterra. Não nos podemos esquecer de que o Liverpool tem uma grande equipa", salienta Rüdiger, que formará dupla no eixo com Éder Militão.