Real Madrid desmente Pochettino e diz que não recusou dormida do Tottenham em Valdebebas

As declarações de Pochettino que motivaram o desmentido do Real Madrid

O Real Madrid emitiu esta sexta-feira um comunicado no qual negou "rotundamente" que tenha negado ao Tottenham a possibilidade de os spurs ficarem alojados no seu centro de estágio com vista à final da Liga dos Campeões. Mauricio Pochettino, treinador dos ingleses, tinha referido que Florentino Pérez recusou a ideia , mas os merengues dizem agora que a questão nunca lhes foi colocada."O Real Madrid C. F. revela-se surpreendido com as reações do treinador do Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, a propósito de um eventual pedido feito ao nosso clube para que a sua equipa pudesse ficar alojada na residência da Cidade Real Madrid, tendo em vista a final da Champions League. O Real Madrid C. F. quer deixar claro que é rotundamente falso que esse pedido tenha sido feito. O nosso clube demonstrou sempre total e absoluta disponibilidade para corresponder a todas as solicitações formuladas pela UEFA, a Real Federação Espanhola de Futebol, o Club Atlético de Madrid, o Liverpool FC e o Tottenham Hotspur. Todos os pedidos apresentados ao Real Madrid referiam-se única e exclusivamente à utilização dos campos de treino da Cidade Real Madrid e respectivos balneários. E todos eles foram concedidos pelo nosso clube", relatam os merengues.A mesma nota deixa ainda claro que "o alojamento das equipas finalistas da Champions League é atribuído pela UEFA, seguindo os critérios de organização e segurança" e que "em nenhum momento foi solicitado" que alguma das equipas pudesse ficar nas instalações do clube.