Real Madrid traz 20 jogadores para o jogo com o Sp. Braga

O Real Madrid divulgou, este domingo, a lista de 20 jogadores convocados para o encontro da próxima terça-feira, com o Sp. Braga, na 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Carlo Ancelotti não conta com os lesionados Courtois e Éder Militão. Dani Ceballos e Güler também ficaram fora dos eleitos do veterano treinador italiano. O Real Madrid empatou ainda este sábado em Sevilha (1-1), em jogo do campeonato, e vira agora atenções para a deslocação ao Minho.Kepa Arrizabalaga, Lunin e Diego Piñeiro;Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger e Ferland Mendy;Toni Kroos, Modric, Bellingham, Camavinga, Fede Valverde e Tchouaméni;Vinícius Jr, Rodrygo, Joselu e Brahim Díaz.