Realidades... diferentes

O Real Madrid quer manter o registo perfeito na Champions frente ao Shakhtar no Bernabéu e dar uma resposta depois do empate em casa com o Osasuna (1-1) na última jornada da La Liga. "Sabemos que é um jogo muito importante para colocar o grupo de volta nos trilhos. O facto de não termos feito um bom jogo no domingo conta. Queremos demonstrar outra atitude, outra imagem", garantiu Carlo Ancelotti, técnico do campeão europeu.

No lado ucraniano, a situação é difícil mas, obviamente, não propriamente por maus resultados. "Os nossos treinos estão dependentes das sirenes antiaéreas e, quando as ouvimos, temos de seguir as instruções das forças armadas. É claro que a nossa cabeça sai afetada com tudo isto. Queremos ser competitivos, mas as pessoas nem imaginam o que passamos...", desabafou numa entrevista ao 'As' Igor Jovicevic, treinador do Shakhtar que, curiosamente, representou a equipa B do Real Madrid entre 1992 e 1995.