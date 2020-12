Rennes-Sevilha para cumprir calendário

O Grupo E parte para a derradeira jornada já com tudo definido. Já se sabe que Chelsea e Sevilha vão seguir para os oitavos-de-final, com os ingleses no 1º lugar; que o Krasnodar vai cair para a Liga Europa e que o Rennes vai sair das competições europeias. Ainda assim, em jogo estão sempre os 2,7 milhões de euros que vale cada vitória na Liga dos Campeões e o prestígio internacional.

O Sevilha defronta o Rennes em França e Julen Lopetegui diz que só vai poupar os jogadores que não estiverem em condições. “É a Champions e quando soa aquela música toda a gente tem de estar à altura”, afirmou o técnico.

Já o Chelsea recebe o Krasnodar e Frank Lampard admitiu que irá fazer a rotação na equipa. “Kepa vai jogar na baliza. Ele está a treinar de forma brilhante. O Billy Gilmour também”, revelou o técnico em conferência de imprensa. De fora ficam Hakim Ziyech e Callum Hudson-Odoi, jogadores que estão lesionados.