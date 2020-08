Ricardo Carvalho: «Receber esta prova é o reconhecimento da UEFA pelo nosso país»

O troféu da Champions já está em Lisboa. A 'orelhuda' foi apresentada esta quarta-feira na capital portuguesa, pelas mãos de Ricardo Carvalho, vencedor da prova ao serviço do FC Porto em 2003/04. O ex-central portista já tinha saudades de transportar a taça e a noite foi de boas memórias. "Ganhar esta competição envolve muito trabalho, muito sacrifício mas é o sonho de qualquer jogador", garantiu.





A Final 8 em Lisboa arranca já na próxima quarta-feira, sem público nos estádios. "Depois do cancelamento do Europeu e dos Jogos Olímpicos, receber esta prova é o reconhecimento da UEFA pelo nosso país. É uma pena não poder ter pessoas nas bancadas mas infelizmente os jogadores começam a habituar-se a esta nova vida. Todos sentem a falta do ambiente", lamentou Ricardo Carvalho.