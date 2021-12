Rodrigo de Paul e a vitória no Dragão: «Sabíamos que íamos sofrer, num estádio difícil»

Rodrigo de Paul estreou-se a marcar pelo Atlético Madrid e ajudou os colchoneros a seguir para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões e garantiu que sonhava com uma noite assim."Quando cheguei gostava muito dessa ideia [de passarmos aos oitavos-de-final]. Estava encantado com noites destas. Hoje vivi-a, por sorte deu para nós. Saio orgulhoso pelo que fez esta equipa. Estou muito feliz. Espero que toda a gente que segue o Atlético Madrid esteja tão contente quanto nós", vincou o internacional argentino em conferência de imprensa."Partiu do treinador e da mensagem que nos deu. Que primeiro tínhamos de fazer as coisas nós. Não víamos o que se passava do outro lado. Entrámos no nosso jogo. Nos primeiros 25 minutos a equipa esteve bem, tivemos duas ou três situações que faltou o último passo. Sabíamos que íamos sofrer, num estádio difícil, e aí sofremos juntos. Depois acabámos o jogo na frente e estamos muito feliz.""Nós vamos jogo a jogo. O objetivo que tínhamos colocado no início desta época era passar. O grupo era o mais difícil de todos. Jogámos contra o primeiro classificação em Portugal, o primeiro da liga italiana, e com o Liverpool. Sabíamos que ia ser sempre assim. Tivemos dificuldades, mas a equipa cresceu e não sei até onde vai. Amanhã já estamos a pensar no Real Madrid porque queremos disputar o campeonato até ao final.""Orgulho total. É nos momentos difíceis que se veem os grupos. É aí que se veem os homens, os grupos. Este grupo, pelo treinador e pelo capitão, está bem comandado. Nós vamos atrás. Sabíamos que tínhamos de acreditar e confiar no que dependia de nós."