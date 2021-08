Roger Schmidt e a derrota do PSV na Luz: «Facilitámos nos golos»

Roger Schmidt, treinador do PSV Eindhoven, analisa a derrota na Luz com o Benfica (2-1), na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões.

Que análise faz ao jogo?

– Fizemos um bom jogo. Merecíamos mais do que tivemos. Estou satisfeito com a exibição, mas facilitámos nos golos. Temos agora de ganhar em nossa casa. É a nossa obrigação.

Acreditou sempre que chegaria ao empate?

– Sim, pensei sempre que o 2-2 era possível. Mas é futebol, nem tudo é como queremos. Tiveram duas oportunidades, marcaram. Podes jogar bem e não marcar. O Benfica tem grande qualidade. Acreditamos em nós. Estaremos motivados no nosso estádio .

Os adeptos podem fazer a diferença?

– Acreditamos nos nosso adeptos, que estarão ao nosso lado para nos apoiar. Estes aqui foram incríveis.

O que falhou na sua opinião?

– Continuámos a jogar num excelente nível. Temos de ser mais eficazes. Queremos jogar bom futebol, mas também queremos ver isso depois nos resultados.