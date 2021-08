Roger Schmidt e as palavras de Bruma: «Podem decidir quem é o favorito. Não faz diferença nenhuma»

Para lá de ter dado a receita para travar o Benfica, Roger Schmidt afastou o rótulo de favorito para qualquer uma das equipas no playoff da Champions, deixando claro que o PSV está em Lisboa apenas com um propósito: ganhar. A afirmação do técnico surge na sequência do que disse Bruma ao nosso jornal, numa entrevista na qual o extremo português colocou os holandeses como favoritos ao triunfo.





"Não sei se ele disse isso. Para mim não interessa. Podem decidir quem é o favorito. Não faz diferença nenhuma. Queremos ganhar", começou por apontar o técnico dos holandeses, que não vê o Benfica a mudar o seu plano para este duelo. "Tem muita confiança e acreditam neles próprios. Tem jogadores muito rápidos, muitas opções. Nós respeitamos o Benfica porque tem uma boa equipa. Mas ao contrário é a mesma coisa. O respeito é dos dois lados. As duas equipas têm a sua força na forma de jogar o jogo."Falando em concreto das águias, o técnico do PSV destacou a força ofensiva. "A maior força do Benfica é que tem muita qualidade em termos de futebol. Ofensivamente são muito bons com bola. Têm cinco ou seis avançados: o Yaremchuk, o Ramos. Têm muitas opções na frente. Vamos ver o onze da equipa amanhã, mas todos são internacionais e muito bons. Os mais perigosos são os do ataque", elogiou o técnico.Agora no PSV, Schmidt tem história contra equipas portuguesas e é com palavras positivas que fala sobre o potencial do nosso futebol, ainda que assuma um virar de página. "Há uns anos as equipas tinham um pouco mais de sucesso mas são top internacionalmente, o Sporting, o Benfica, o Porto. Jogam sempre bom futebol. Nos próximos anos vão ter muito sucesso", previu.A fechar, o técnico alemão abordou o final da regra dos golos fora e assumiu que esta mudança "vai mudar um bocadinho" a forma de encarar a partida. "Claro que os golos fora eram importantes mas nos últimos quatro jogos a nova regra não teve impacto. Deve haver alguns jogos onde era importante, mas já não há. Daqui a uns anos já ninguém vai falar dessa regra."