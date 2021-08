Roger Schmidt: «Temos de manter o Benfica longe da nossa baliza»

A pouco mais de 24 horas da bola rolar no Estádio da Luz para o arranque do playoff de acesso à fase de grupos da Champions, o técnico Roger Schmidt assume que a partida será de cariz muito importante para o PSV, especialmente pelo investimento feito. Na antevisão a esse encontro, o técnico dos holandeses elogia o Benfica, mas aproveita para reforçar que a sua equipa está com o moral em alta por aquilo que já fez esta época.





"O Benfica é uma equipa muito boa, com qualidade individual, com muitas opções. Em termos futebolísticos são muito bons. Têm muitos jogadores, encontram sempre soluções. É uma grande equipa. Jogar na Liga dos Campeões não é um teste, um playoff é muito importante. Investimos muito no início da época para tentarmos dar o nosso melhor e atingir a fase de grupos. Se defenderes como uma equipa, se trabalhares junto como uma equipa, se todos jogarem taticamente bem... Temos de manter o Benfica longe da nossa baliza. Fizemos bem isso nos últimos jogos e temos de jogar da nossa melhor forma", começou por comentar o técnico.Minutos antes, Van Ginkel tinha falado num plantel confiante e o técnico não o esconde. "Quando ganhamos há muita confiança. Os jogadores acreditam no que estão a fazer. É sempre bom para o espirito da equipa. Jogamos bom futebol e estamos prontos para jogar a primeira de duas finais. Para ser sincero, tens de estar sempre focado e concentrado. Temos de acreditar em nós próprios. Seguir a nossa estratégia de jogo, estar prontos. Estamos cá para ganhar o jogo amanhã. Quando começamos é para ganhar. Vai ser dificil, será contra uma boa equipa, com um treinador muito experiente. Mas estamos confiantes em que vamos jogar bom futebol amanhã."Questionado sobre uma eventual comparação que poderia fazer entre as águias e o Galatasaray e Ajax, duas equipas às quais já venceu esta época, Schmidt não quis ir por esse caminho. "É dificil dizer. As outras equipas também têm muita qualidade. O Ajax é uma equipa internacional top do nível do Benfica. Todos os jogos foram dificeis e esperamos um jogo muito dificil amanhã e para a semana."