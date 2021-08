Roman Zobnin: «A situação não é fácil na Liga dos Campeões»

Na antevisão da partida entre o Benfica e o Spartak Moscovo, Rui Vitória fez-se acompanhar do seu médio, Roman Zobnin, que comentou a situação atual do clube.





Com um mau arranque dentro de fronteiras, o Spartak tem um triunfo e duas derrotas, divide o sétimo lugar com outras cinco equipas, com três pontos, e está a dois da zona de despromoção e seis dos líderes Rubin Kazan, Dínamo de Moscovo e Zenit.

Uma situação que aflige Roman Zobnin, mas que não lhe retira confiança para o futuro.

"Começámos mal a época, vamos tentar mudar a situação. Estamos motivados e só nós podemos dar a volta a isto. Na Liga dos Campeões, a situação não é fácil. Precisamos de dar a volta ao resultado. Vamos defrontar uma equipa forte e com muita experiência. Estamos motivados para seguir em frente. Amanhã vamos ver, tudo pode acontecer. No campeonato russo só temos três pontos, mas poderíamos ter mais", afirmou.

O Spartak de Moscovo defronta esta terça-feira, às 20 horas, o Benfica em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.