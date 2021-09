Ronald Koeman: «Depois do 2-0 do Benfica não fizemos mais nada»

Ronald Koeman explicou a derrota do Barcelona (3-0) na Luz, com o Benfica, com a eficácia das águias.





"Eles marcaram cedo e depois a nossa reação foi boa. Tínhamos de marcar 1 ou 2 para mudar o jogo. Depois do 2-0 foi difícil, não fizemos mais nada. Mas jogámos bem durante 60 minutos, aí tivemos as melhores ocasiões. Mas a eficácia fez a diferença. Tens de ver o resultado. Todos sabem que estamos a mudar muitas coisas no clube, a equipa tem problemas. Foram 60 minutos bons, um golo teria dado confiança. Mas eles foram mais eficazes e isso foi a diferença. Sei que perdendo um jogo é facil falar, eu vejo outras coisas...", disse à Eleven Sports, recusando falar sobre o seu futuro: "Essa pergunta não é para mim".