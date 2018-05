Aplausos e um apoio ruidoso. Foi o que Cristiano Ronaldo recebeu à chegada a Kiev, com o avião que transportou o Real Madrid a aterrar na capital ucraniana ao início da noite e o português a liderar a comitiva merengue que inclui todo o plantel convocado por Zidane, incluindo o filho Luca. A imprensa espanhola fez questão de destacar o facto de o Real ter viajado num avião diferente do que transportou a equipa nos anos da 10ª, 11ª e 12ª Taças mas Ronaldo é o talismã maior: procura a quinta... perfeita para o Real celebrar a conquista da 13ª Taça/Liga dos Campeões da sua história."Seria um momento histórico. Acho que ainda não temos consciência do que podemos conseguir, vencer três vezes seguidas a Liga dos Campeões. É melhor não termos, pois focamo-nos no jogo. Sinto-me bem, os meus companheiros também, vencer seria incrível", disse Ronaldo, a propósito da final, revelando ainda que vai contar com a família nas bancadas do Olímpico de Kiev e terá um cuidado especial com a mãe Dolores Aveiro: "Estará em Kiev tal como a família e amigos. Se ficar em Madrid sozinha é pior, passa muito mal nos jogos. Mas este é um momento especial, pode ser a minha última final da Champions, nunca se sabe, e há que viver o momento. Tomará calmantes." Se vencer, o Real repete o feito do Bayern – último a ser tricampeão europeu em 1974, 1975 e 1976 – e Ronaldo passará a ter tantas Taças dos Campeões como... o Liverpool.

Autor: Hugo Neves