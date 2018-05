Cristiano Ronaldo poderá estar à beira de conquistar a sua quinta Liga dos Campeões, uma possibilidade na qual prefere nem pensar. No 'Open Day' organizado esta terça-feira no Real Madrid, em vésperas da final da Champions (sábado, frente ao Liverpool, às 19H45), o internacional português mostrou-se cauteloso com as expectativas, sublinhando que o mais importante é a equipa "estar bem"."Seria um momento histórico. Estamos motivados. Vejo o que se tem passado durante a semana. Nem temos consciência de que é histórico. E é melhor assim porque estamos focados no jogo. Assim, depois, se tudo sair bem, vamos entrar na história. Estou confiante, sinto-me bem, sinto que os meus companheiros estão bem. Se ganhasse a quinta, seria fantástico", afirmou.E prosseguiu: "As finais são sempre especiais, é indiferente o adversário. Se estão ali é porque tiveram os seus méritos. Ouço dizer que, para nós, vai ser uma final fácil, mas o Liverpool recorda-me o Real Madrid de há quatro ou cinco anos: os três jogadores da frente são muito rápidos. Respeito-os muito mas acho que somos melhores".