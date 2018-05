Continuar a ler

"O Real Madrid chega à terceira final consecutiva com 30 golos marcados, dos quais 15 são da autoria de Cristiano Ronaldo, e uma média de 2,5 golos por jogo nesta edição. Por sua vez, o Liverpool marcou 40 golos até chegar a Kiev, alcançando uma média de 3,33 golos por jogo, sendo que 29 dos remates certeiros foram de Salah (10 golos), Firmino (10 golos) e Mané (9 golos)."Os ingleses apresentam um estilo de jogo mais direto e que se caracteriza pela procura constante do seu trio de ataque, tanto em ataque organizado como em contra-ataque. Defensivamente, o Liverpool é bastante pressionante e, após a recuperação de bola, procura fazer chegar a bola de imediato ao tridente ofensivo. Quando em ataque organizado, as sequências de passe do Liverpool tendem a não ser longas e procuram canalizar o seu processo ofensivo maioritariamente pelos corredores laterais, o que faz com que Salah (11) e Mané (19) se assumam como os jogadores mais influentes no processo de jogo ofensivo do Liverpool.Wijnaldum (5) é o jogador que maior quantidade de passes faz chegar a Salah (11), enquanto Robertson (26), o lateral esquerdo do Liverpool, é o principal fornecedor de jogo para Mané (19). Prevê-se que o Liverpool entre em campo pressionante, tentando condicionar o processo de construção do Real Madrid. Logo, será crucial para a equipa espanhola conseguir criar superioridade numérica no corredor central, de forma a conseguir lidar com a pressão e agressividade dos médios do Liverpool. Caso contrário, uma perda de bola no corredor central acabará, certamente, por resultar num contra-ataque perigoso do Liverpool"."O Real Madrid exibe um estilo de jogo pautado por maior controlo da posse de bola e pela utilização de longas sequências de passe. Ao contrário dos defesas centrais do Liverpool, que tendem a jogar maioritariamente com os seus laterais, tanto Sergio Ramos como Varane demonstram ter a capacidade para explorar o corredor central, procurando fazer chegar a bola aos médios.A equipa de Zinedine Zidane exibe uma rede de passes bem distribuída pelo conjunto dos jogadores e com a presença de várias relações de passe bastante fortes e consistentes. Isto revela que o processo ofensivo do Real Madrid não se encontra dependente de um jogador em particular ou de um grupo específico de jogadores. Normalmente, uma rede de passes deste tipo significa que a equipa tem um processo ofensivo muito difícil de travar.Relativamente a Cristiano Ronaldo, a sua participação no processo de jogo ofensivo do Real Madrid aumenta com a chegada da bola ao último terço. É neste momento em que a maioria dos seus companheiros de equipa procura fazer mais passes para Ronaldo, de forma a colocá-lo em situações de finalização. Marcelo é o jogador que, com maior frequência, procura jogar com Ronaldo, seguido de Lucaz Vasquez, Modric e Isco".