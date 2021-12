Rúben Amorim elogia juniores e atira: «Vou tentar não tirar-lhes muitos jogadores»

Numa noite que acabou em derrota da equipa principal , o Sporting acabou esta terça-feira pelo menos com o sucesso dos juniores, que com uma vitória por 3-2 sobre o Ajax conseguiram o apuramento para a próxima ronda da Youth League. Em conferência de imprensa após o duelo desta noite com os holandeses, Rúben Amorim elogiou o trabalho dos 'miúdos' e deixou uma frase curiosa quanto à possibilidade de 'desfalcar' ainda mais essa formação."Realçar que as equipas B e Sub-23 têm uma rotação muito grande. Nós tirámos jogadores de forma constante. Lembrar que a Youth League tinha uma equipa e fica sem 3 jogadores. E difícil criar rotinas. Parabéns a eles, aos miúdos da Youth League, demonstraram o que o Sporting sempre foi. A perder 2-0, o Ajax se ganhasse passava, mostraram o mesmo espírito desta equipa. Estão de parabéns pela qualificação. Vou tentar não tirar muitos jogadores, mas não prometo nada. Acho que estamos no bom caminho", frisou