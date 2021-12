Rúben Amorim faz comparação com o dérbi: «Hoje o Ajax matou-nos...»

Já apurado para os 'oitavos' da Champions, o Sporting saiu esta terça-feira derrotado da visita ao reduto do Ajax , numa partida na qual Rúben Amorim colocou em campo alguns elementos menos utilizados. Na análise à partida, o técnico do leão assumiu que a equipa foi corajosa, mas algo ingénua pela forma como abordou alguns lances fáceis. Ainda assim, Amorim assegura ter gostado do que viu, especialmente pelo crescimento que observou."Fomos corajosos, mas também um pouco ingénuos. Com o jogo em 1-1, numa saída de bola dámos um golo ao adversário. Com bolas fáceis... Eles mataram o jogo aí. Um bocadinho como fizemos no fim de semana. Hoje o Ajax matou-nos, num jogo onde crescemos. Fico feliz por ter visto este crescimento. Teremos tempo para crescer mais e vamos estar preparados para os oitavos", garantiu, em conferência de imprensa."Podem melhorar tudo. A ansiedade é normal. Tínhamos de aproveitar o jogo para isso. Os erros são individuais, mas toda a equipa é responsável. Se olharmos aos lances, não foram os miúdos que tiveram ansiedade, que não controlaram a bola. Aqui e li notou-se inexpeeriência, mas é normal. Podíamos ser melhores. O Sporting 4-2 com o Ajax e isso fica para a história. Tenho muita esperança nestes miúdos. Imaginar o Dário daqui a dois anos... É isso que faz o Ajax. O Gravenberch joga aqui desde formação, o Neress joga aqui há 3 anos. Vamos dar tempo aos nossos. Temos de ganhar, somos um clube grande, mas temos ganho. Vamos tentar juntar as duas coisas. Às vezes conseguimos, outras não", acrescentou.