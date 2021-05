Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo podem voltar a ser felizes no Dragão

Os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, todos formados no Benfica, podem sagrar-se campeões europeus de futebol no próximo sábado, dia 29, no reduto do rival FC Porto, onde já conquistaram um título por Portugal.

A 9 de junho de 2019, os três jogadores do Manchester City estiveram no encontro que valeu à formação das 'quinas' a conquista da primeira edição da Liga das Nações, um triunfo por 1-0 sobre os Países Baixos, no Estádio do Dragão, no Porto.

Um golo de Gonçalo Guedes, outro produto das escolas dos encarnados, aos 60 minutos, depois de um passe de Bernardo Silva, selou a segunda vitória mais importante da história lusa, depois do 1-0, após prolongamento, à França na final do Euro'2016.

Nesse encontro, Fernando Santos fez alinhar de início Rúben Dias, no centro da defesa, ao lado de José Fonte, substituto do lesionado Pepe, e Bernardo Silva, enquanto João Cancelo ficou no banco, cenário que se pode repetir na final da Champions.

Ao serviço da seleção, os três jogadores viveram mais alegrias no Dragão, como quatro dias antes, com um 3-1 à Suíça, selado com um hat-trick de Ronaldo, nas meias-finais da Liga das Nações. Nesse jogo, também só Rúben e Bernardo estiveram no onze.

João Cancelo não foi utilizado nesses dois encontros, mas até já marcou pela seleção no reduto do FC Porto, em 5 de setembro de 2020, no triunfo por 4-1 sobre a Croácia, em encontro da primeira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

O lateral direito luso, que no City joga muitas vezes à esquerda, desbloqueou o marcador aos 41 minutos, no que foi o único golo da primeira parte. Jogou os 90 minutos, tal como Rúben Dias, enquanto Bernardo Silva saiu aos 78.

Na presente temporada, no encontro da quinta jornada da fase de grupos da Champions, em 1 de dezembro de 2020, os três jogadores lusos foram titulares no Dragão, face ao FC Porto, num 'massacre' incompleto do City, que só conseguiu empatar.

O nulo no reduto dos dragões acabou por ser, curiosamente, o único encontro que o conjunto de Pep Guardiola não ganhou na edição 2020/21 da Liga dos Campeões - de resto, entre fase de grupos e jogos a eliminar, 11 vitórias em 11 jogos.

No Dragão, Rúben Dias também teve uma noite de glória ao serviço do Benfica, ao contribuir, os 90 minutos, para o triunfo por 2-1, para a 24.ª jornada da I Liga 2018/19, que acabou por ser decisiva para a vitória encarnada no respetivo campeonato.

A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões, entre os ingleses de Manchester City e Chelsea, realiza-se no sábado, dia 29, a partir das 20 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação e arbitragem do espanhol Mateu Lahoz.