Rúben Dias defronta o amigo Cancelo

Cruzaram-se na formação do Benfica, ainda que em escalões diferentes. Mais tarde, João Cancelo e Rúben Dias voltaram a reencontrar-se ao serviço do Man. City, após a chegada do central ao clube inglês em 2021, onde Cancelo já jogava há uma temporada. Hoje, a dupla defronta-se pela primeira vez, após a saída do defesa direito em janeiro, cedido ao Bayern Munique.

"Vai ser estranho jogar contra o Cancelo, porque até há pouco tempo remávamos juntos para o mesmo lado, mas no futebol há decisões que têm de ser tomadas. Vai ser bom voltar a vê-lo e jogar contra ele", disse Rúben Dias na antevisão ao jogo no Etihad frente aos bávaros, na 1ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

A estranheza de Rúben Dias é normal. Fizeram juntos 120 jogos, entre clube e Seleção. O central só partilhou mais vezes o campo com Bernardo Silva (145) e Pizzi (138). Com Grimaldo foram os mesmo 120 jogos. No entanto, a relação entre os dois vai muito além do que acontece dentro de campo. Como já admitiu Rúben Dias, o defesa do Bayern foi uma pessoa importante na sua adaptação a Inglaterra depois de ter deixado o Benfica. "Construímos uma relação especial, temos falado, mas assim que o jogo começar cada um vai defender o seu lado", atirou o defesa de 25 anos.

Ambição

A cumprir a terceira temporada em Manchester, Rúben Dias parte em busca da Liga dos Campeões, um troféu muito desejado pelo clube inglês desde a chegada dos milhões dos Emirados Árabes Unidos há 15 anos. Até agora... nada!

"A fome está lá", garantiu o central, que perdeu a Champions em 2021 para o Chelsea, equipa na altura treinada por Thomas Tuchel, técnico que chegou recentemente ao Bayern. "Vai ser um jogo difícil e vamos tentar o nosso melhor. A chegada de Tuchel? De repente, toda a preparação muda. Mas vamos dar o nosso melhor para estarmos prontos", vincou o defesa, que abordou a lesão que o afastou das opções de Pep após o Mundial. "Tive dificuldades nos últimos dois jogos do Mundial. Não foi um período fácil."



Pep recorre a Michael Jordan e lembra fracassos



Sem grande surpresa, a final perdida da Liga dos Campeões em 2021, frente ao Chelsea de Tuchel, atual treinador do Bayern, foi tema em destaque na antevisão de Guardiola. O técnico dos citizens, de 52 anos, vai tentar pela sétima vez a conquista da Champions ao serviço dos citizens. "Tentamos todas as épocas, mas há equipas que enfrentamos que também são boas. O Michael Jordan ganhou seis títulos da NBA. Quantas temporadas fez? Dezasseis! Perdeu mais do que ganhou. O importante aqui é dar o nosso melhor", disse o treinador espanhol do Man. City, equipa que atravessa uma série de 12 jogos sem perder e oito vitórias consecutivas.