Rúben Dias: «Mais bonito do que ganhar uma Liga dos Campeões é vencer duas seguidas»

Pode haver alguma coisa melhor do que vencer uma Champions? Pode: conquistar duas seguidas. Foi esta a resposta de Rúben Dias na antevisão ao jogo com o RB Leipzig, a disputar esta noite na Alemanha. O defesa português revelou o desejo dos citizens para esta prova. "Mais bonito do que ganhar uma Liga dos Campeões é vencer duas seguidas. E melhor do que ganhar três ligas inglesas seguidas é conquistar quatro... o mesmo se aplica à Taça de Inglaterra", garantiu o central.

O City chega à Alemanha empatado com o RB Leipzig pois ambas as equipas venceram na 1ª jornada e pelo mesmo resultado, 3-1. Ainda assim, serem os detentores do troféu confere aos ingleses o favoritismo. Isso e o facto de ter craques como o português Bernardo Silva que, como confirmou o treinador Guardiola, está recuperado de lesão e volta às opções. O defesa John Stones também está de volta aos convocados, mas não deve jogar de início.

Quem vai estar no onze é o central Gvardiol, que esta época se mudou para o campeão inglês depois de dois anos em Leipzig. Rúben Dias só tem elogios para o novo parceiro da defesa, um jovem com "muita vontade de vencer". "Ele está a adaptar-se muito bem. É um jogador com uma qualidade tremenda, isso é fácil de ver. É uma pessoa que se sente bem, com quem é fácil comunicar, dentro e fora do campo", resumiu o português sobre o internacional croata, de 21 anos.

Além de Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, haverá mais portugueses em campo, pois Artur Soares Dias é o árbitro.