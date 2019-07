Num dia em que vários portugueses estiveram em ação na Liga dos Campeões , Rúben Semedo esteve em evidência pelo Olympiacos esta terça-feira ao apontar o quarto golo da equipa orientada por Pedro Martins na goleada em casa frente ao Viktoria Plzen, por 4-0. Os gregos seguem assim para a 3ª pré-eliminatória, depois de um empate a zeros na República Checa. O golo do central português surgiu já na etapa final do jogo (82'), sendo que a vitória foi construída apenas durante a segunda parte. Guilherme abriu as contas aos 51', Guerrero ampliou aos 70' e um autogolo de Reznik, aos 73', colocou praticamente um ponto final na contenda.Além de Semedo, José Sá e Daniel Podence também foram titulares, ainda que o avançado tenha sido substituído aos 85'. Na 3ª pré-eliminatória, o Olympiacos vai defrontar os turcos do Istanbul Basaksehir.