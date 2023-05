Rui Costa vs Sérgio Conceição: UEFA lança dérbi de Milão na Champions com 'tesourinho'

A UEFA assinalou nas redes sociais o dérbi de Milão da próxima quarta-feira, na Champions, com um vídeo de um antigo duelo entre Inter e Milan onde podemos ver dois portugueses que brilharam em Itália e que hoje desempenham papeis importantes no futebol nacional.No vídeo vemos os jogadores perfilados antes do jogo, com Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto, do lado do Inter, e Rui Costa, presidente do Benfica, do lado do Milan.O encontro aconteceu nas 'meias' da Champions de 2003 e foi o Milan quem levou a melhor, depois do empate a zero na primeira mão e da igualdade a uma bola na segunda. Passou a equipa de Rui Costa devido à vantagem nos golos fora.Milan e Inter defrontam-se na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, quarta-feira, a partir das 20 horas.