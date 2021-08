Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Vitória antevê reencontro com o Benfica: «Não temos nada a perder» Técnico do Spartak lembra que as águias têm maior responsabilidade no duelo da Champions





• Foto: Spartak Moscovo