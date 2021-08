Rui Vitória apanhado de surpresa com saída do diretor desportivo: «Vou saber o que realmente se passou»

Rui Vitória foi esta quarta-feira surpreendido ao saber que o diretor desportivo do Spartak Moscovo se tinha demitido ao intervalo do jogo para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Benfica. O treinador português lamentou a "entrada e saída de pessoas" e vincou ser "fundamental" haver estabilidade na estrutura do clube para que os profissionais possam fazer o seu trabalho com tranquilidade.





"A questão do diretor desportivo, vou saber o que realmente se passou e tem de ser uma conversa pessoal para saber quais foram as razões. Mas ainda não sabendo isso o que eu posso dizer é que é fundamental para um clube desta dimensão ter estabilidade. E a estabilidade passa por continuidade de pessoas, elas acreditarem umas nas outras e trabalharem em conjunto. Quanto mais instabilidade houver, ou seja, mais entrada e saída de pessoas, torna-se mais difícil para nós profissionais trabalharmos. Sabemos isso, toda a gente que anda no futebol profissional sabe que é preciso haver uma estrutura forte por trás de uma equipa profissional. Aquilo que eu quero e desejo é que essa estabilidade existe porque só assim fica mais fácil para toda a gente", começou por dizer o técnico luso.

"As coisas estavam conversadas com o diretor desportivo, sobre as peças que achávamos necessárias. Não vou dizer publicamente [quais são], mas é bom que saibamos que uma coisa é competir no campeonato e outra é competir na Liga dos Campeões. O Benfica é uma grande equipa, com jogadores titulares nas suas seleções, na Argentina, na Bélgica, no Brasil, e a jogar a nível muito elevado. Precisamos de fazer esse caminho, de ir evoluindo, dar jogos a estes jogadores mais jovens, faz parte do crescimento. São os jogadores que temos, é o plantel que tenho e até à data estou contente com ele", terminou.



De acordo com a imprensa russa, a razão que levou Dmitri Popov [diretor-desportivo do Spartak Moscovo] demitir-se foi o facto de o presidente do clube ter 'barrado' a contratação de Gonzalo Montiel, lateral-direito do River Plate.