Rui Vitória: «O Benfica é uma equipa recheada de grandes jogadores e muito experientes»

O Spartak Moscovo perdeu esta quarta-feira, por 0-2, na receção ao Benfica, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, um resultado que para Rui Vitória deixa a eliminatória "muito difícil".

"Uma primeira parte mais equilibrada, o Benfica com qualidade. Depois, na segunda parte não entrámos bem e o Benfica começou a ganhar e ficou mais confortável na partida e no marcador. A eliminatória está muito difícil. Precisávamos de ser uma equipa com mais maturidade, mais qualidade, mas serve para nós irmos enriquecendo e melhorando e a prova disso mesmo é que precisamos destes adversários difíceis para melhorarmos", começou por dizer o treinador do Spartak Moscovo.





"Quando se sofre um golo aos cinco minutos da primeira parte é difícil. Era importante mantermos esse zero na baliza, mas isso não aconteceu. Faz parte do crescimento que ainda temos de fazer. O Benfica é uma equipa recheada de grandes jogadores e muito experientes. O segundo golo [do Benfica] acabar por prejudicar.""É evidente que está difícil mas vamos disputar o jogo em Lisboa, pelo meio ainda temos um jogo para o campeonato. A história dos dois golos fora não contar acaba por dar mais alento. Somos todos profissionais e vamos acreditar", terminou.