Rui Vitória e a saída de Vieira do Benfica: «Este homem deu muito ao clube»

Na véspera de defrontar o Benfica, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Rui Vitória deu uma entrevista ao site do Spartak Moscovo onde falou do jogo, mas também de alguma da atualidade dos encarnados. O treinador português não esquece os anos que passou na Luz, fala da saída de Luís Filipe Vieira e minimiza os conflitos com Jorge Jesus.





"Não tenho paciência para este tipo de controvérsia", responde Rui Vitória, quando inquirido sobre a sua relação com Jorge Jesus, nos tempos em que o agora técnico dos encarnados liderava o Sporting. Eu entendo que este tipo de notícias são boas para a imprensa, mas não estou interessado em alimentar isto. Preparo os meus jogadores, estudo os adversários e não me deixo distrair por outras coisas. O Benfica é uma equipa muito experiente, mas nós também temos um bom grupo. Temos jogadores jovens, ambiciosos, que querem mostrar-se ao nível europeu."Rui Vitória foi depois confrontado com a saída de Luís Filipe Vieira da presidência do Benfica. "Este homem deu muito ao clube. Graças ao seu trabalho, o Benfica é respeitado hoje na Europa. Com ele foram construídos um estádio e uma academia, foram feitas transferências muito proveitosas e o clube enriqueceu. Com a sua partida apareceu a instabilidade. Entrar na Liga dos Campeões é vital para eles."