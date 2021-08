Rui Vitória sobre Jesus: «Não analiso declarações dos treinadores adversários e deste menos ainda»

Rui Vitória não escondeu amargura com Jorge Jesus no final do Spartak Moscovo-Benfica. O treinador da formação russa não quis comentar as declarações do técnico das águias, após o triunfo benfiquista (2-0) em Moscovo, que deixa a equipa portuguesa com vantagem na eliminatória, que será decidida no próximo dia 10, no Estádio da Luz.



Que análise faz ao jogo?

Foi um jogo difícil na primeira parte. O Benfica teve algumas oportunidades e nós também. Tentámos corrigir ao intervalo o que não estava tão bem. Tivemos logo o percalço de sofrer o 0-1 e isso deu tranquilidade ao Benfica e retirou-nos discernimento. Faz parte do crescimento que precisávamos de ter a nível internacional.





Quando escolhemos os jogadores para o jogo é depois de muito estudo. Foi tudo feito em consciência. O Benfica é uma recheada de grandes jogadores e muito experientes. A eliminatória ficou mais difícil mas não está terminada. Vamos a Lisboa para conseguir um bom resultado e disputar a eliminatória. Estamos numa situação mais complicada do que estávamos antes do jogo. Não analiso declarações dos treinadores adversários [sobre arbitragem] e deste menos ainda. Parabéns ao Benfica.