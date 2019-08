Sabedoria de Abel frente à de Cruyff

O PAOK de Abel entra em desvantagem frente ao Ajax depois do empate (2-2) na Grécia. Num campo mítico, Abel deixou elogios ao adversário, lembrando que o clube tem um estilo próprio há vários anos. O técnico recordou lendas do Ajax... e até Guardiola.

"Eu tenho, mais ou menos, um mês e meio de trabalho nesta equipa. O treinador do nosso adversário vai para a terceira época. Têm uma identidade que eu aprecio, que vem do ‘avô’ Rinus Michel, Cruyff e Guardiola. Gosto muito dessa filosofia", analisou Abel.

Apesar das probabilidades não estarem do lado do treinador português, Abel confia que pode muito bem fazer uma surpresa em Amesterdão. "A nossa intenção é clara nesta eliminatória: passar à próxima fase! Vamos ter algumas surpresas, com uma tática inteligente e ofensiva. O futebol ensinou-me muita coisa e uma delas é que tudo é possível. Temos de ter coragem e ousadia para fazer aquilo que treinámos e acreditamos para continuar a fazer história nas páginas deste clube", concluiu.

Van de Beek é para ficar

Já Erik ten Hag, treinador do Ajax, avisou que tudo vai ser diferente. "Não vamos cometer os erros da semana passada. Ficaria surpreendido se assim fosse", disse o técnico holandês, que conta com Van de Beek, médio associado ao Real Madrid. "Acho que ele vai ficar connosco", atirou o técnico.