Sadio Mané falha jogo do Bayern Munique com o Paris Saint-Germain

O senegalês Sadio Mané, a recuperar de lesão, vai falhar o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol com o Paris Saint-Germain, afirmou esta sexta-feira o treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann.



"Espero que volte em meados ou no final de fevereiro. Está a recuperar bem e não sente dores, mas vai perder a primeira mão contra o Paris Saint-Germain [em 14 de fevereiro]", disse Julian Nagelsmann, na antevisão do jogo da 19.ª jornada da Liga alemã, com o Wolfsburgo.

Finalista da última Liga dos Campeões pelo Liverpool (derrota por 1-0 frente ao Real Madrid) e segundo na Bola de Ouro de 2022, atrás do francês Karim Benzema, Sadio Mané já deverá integrar a convocatória do Bayern Munique para a segunda mão, no Allianz Arena, em 08 de março.

Sadio Mané, de 30 anos, eleito o melhor jogador africano da última temporada, lesionou-se no perónio direito no início de novembro, num jogo da Bundesliga contra o Werder Bremen, que o afastou do Mundial do Qatar2022. Mané passou por uma cirurgia em meados de novembro e correu pela primeira vez há 10 dias, antes de tocar na bola no início desta semana.

O jogo da primeira mão da Liga dos Campeões, em Paris, deverá também ser marcado pela ausência do avançado francês Kylian Mbappé, que contraiu uma lesão muscular na coxa direita no jogo do Paris Saint-Germain com o Montpellier (3-1).