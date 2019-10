Sadio Mané feliz por rever antigo clube

Em polos opostos no grupo, o Liverpool recebe o Salzburgo à procura da primeira vitória. Por sua vez, os austríacos vêm de uma goleada expressiva (6-2) ao Genk. O duelo é particularmente especial para Sadio Mané, que encontra o clube onde jogou entre 2012 e 2014. "Amo a cidade e o clube. O Salzburgo destaca-se pela vontade de fazer melhor e, por isso, temos de ter muito cuidado com eles, que são os melhores do grupo neste momento", analisou, ao lado de Klopp. O alemão destacou que a equipa está pronta para o estilo de jogo austríaco, "feito para surpreender as equipas maiores". Alisson é a grande baixa, pelo que Adrián repetirá a titularidade.

Emoção também para Koulibaly

No Nápoles, Koulibaly também vai a jogo contra o antigo clube, onde alinhou por duas épocas. "Passei bons anos no Genk e estou feliz por estar de volta", referiu o central. Carlo Ancelotti não espera facilidades. "Vamos ter de trabalhar muito". Para tal, conta com a inspiração dos homens da frente e de um português: Mário Rui está convocado e deve mesmo ser titular no lado esquerdo da defesa.