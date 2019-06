Salah: «Agora já gosto do VAR»

Divock Origi, jogador do Liverpool, marcou o segundo golo dos reds e garantiu a conquista da Liga dos Campeões. Nos primeiros instantes após o apito final, Origi encontrou poucas palavras para descrever a felicidade."É um momento especial que jamais vou esquecer. Isto é muito importante para a equipa", referiu logo após o final do jogo, ainda no relvado.Por seu lado, Salah, que converteu o penálti logo nos primeiros instantes, explicou que ficou adepto do VAR: "Não sei o que dizer, todos estão felizes. Tinha dito que não gosto do VAR mas agora já gosto".