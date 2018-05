Continuar a ler

O mês do Ramadão, que começou dia 17 de maio, tem um grande simbolismo para os muçulmanos, que se abstêem de comer, beber, fumar ou ter relações sexuais entre o nascer e o por do sol.



A família do avançado, como sempre acontece antes de encontros importantes, pretende sacrificar três bezerros para o abençoar. As mesmas fontes contaram ao jornal que Salah recusou que a sua imagem ou a sua camisola do Liverpool fosse utilizada para decorar as pequenas lanternas que por esta altura inundam as ruas do Egito e que são um símbolo do Ramadão no país.



Mohamed Salah marcou 44 golos pelo Liverpool esta época, 32 deles na Premier League.