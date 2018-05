Continuar a ler

O avançado diz que é importante o facto do treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, explicar o que pretende mas também a liberdade que dá aos jogadores de fazer o seu jogo: "Ajuda-te a ter mais rendimento. E não só só comigo, é com todos. Ele é amigo de todos na equipa", diz, revelando que o grupo é bastante unido e que convive bastante: "Isso é importante e ajuda-nos durante os jogos", admitiu o avançado egípcio que elege "Totti, o brasileiro Ronaldo e Zidane" como os seus ídolos de infância.



Liverpool e Real Madrid disputam este sábado, às 19h45, em Kiev, a final da Liga dos Campeões.





"Ganhar a Liga dos Campeões é muito importante. Jogar a final é um sonho tornado realidade. O Real Madrid ganhou três vezes nos últimos quatro anos, tem muita experiência, mas podemos ganhar. É só um jogo, não dois, por isso temos de nos concentrar e não pensar no passado. São onze contra onze", afirmou Salah.